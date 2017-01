Sporting Gijón breekt met Abelardo

GIJÓN - Met pijn in het hart heeft het bestuur van Sporting Gijón dinsdag afscheid genomen van hoofdtrainer Abelardo Fernández. De clubleiding voelde zich gedwongen in te grijpen na de vierde competitienederlaag op rij. Daardoor is de hoofdmacht gezakt naar de achttiende plaats in La Liga, met slechts twaalf punten.

Door ANP - 17-1-2017, 23:15 (Update 17-1-2017, 23:15)

Abelardo, in maart 1970 geboren in Gijón, heeft nauwe banden met Sporting. Hij doorliep de jeugdopleiding en speelde daarna vijf jaar als centrale verdediger in het eerste elftal. In 1994 verhuisde Abelardo naar Barcelona waar hij in 2002 vertrok.

In 2008 keerde hij als trainer van het tweede team van Gijon terug bij zijn jeugdliefde. In 2014 werd hij hoofdtrainer. Onder zijn leiding keerde Sporting terug op het hoogste niveau. Vorig seizoen ontsnapte Abelardo met zijn ploeg op de laatste speeldag aan degradatie. Dit seizoen gaat het echter niet veel beter met Gijón. Het bestuur benadrukte dinsdag dat Abelardo altijd welkom zal zijn bij de club. ,,Dit is zijn huis.''