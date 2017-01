Huntelaar half februari in groepstraining

GELSENKIRCHEN - Als alles goed gaat in het revalidatieproces kan Klaas-Jan Huntelaar de groepstraining bij Schalke 04 half februari hervatten. Dat meldde de Duitse club woensdag in een medisch overzicht van de geblesseerde spelers. De 33-jarige aanvaller is sinds eind oktober uit de roulatie door een knieblessure. Het herstel duurt wat langer dan verwacht.

Door ANP - 18-1-2017, 19:50 (Update 18-1-2017, 19:50)

Het contract van Huntelaar loopt eind dit seizoen af bij Schalke 04. Hij liet onlangs weten een terugkeer bij Ajax niet uit te sluiten. Ook de Amsterdamse club wijst een rentree van Huntelaar niet bij voorbaat af.