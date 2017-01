Kameroen breekt groep A open

LIBREVILLE - Kameroen heeft bij de Afrika Cup in Gabon na twee speelronden de leiding genomen in poule A. De 'Ontembare Leeuwen' waren woensdagavond met 2-1 te sterk voor Guinee-Bissau. De ploeg van bondscoach Hugo Broos heeft daardoor zondag in de laatste groepswedstrijd tegen Gabon aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales.

Door ANP - 18-1-2017, 22:24 (Update 18-1-2017, 22:24)

Kameroen, dat in de eerste wedstrijd tegen Burkina Faso met 1-1 gelijkspeelde, kwam in Libreville door een treffer van Piqueti eerst op achterstand. Pas na een uur kwam de productie van de viervoudige kampioen op gang. Sébastien Siani zorgde voor de gelijkmaker, waarna Michael Ngadeu-Ngadjui in de 79e minuut de winnende treffer op zijn naam bracht.

Gabon bleef eerder op de avond tegen Burkina Faso steken op 1-1. Afgelopen zaterdag speelde het gastland met dezelfde cijfers gelijk tegen Guinee-Bissau. Ook Burkina Faso kwam in het eerste groepsduel met Kameroen op 1-1 uit.

Voorsprong

Prejuce Nakoulma bracht Burkina Faso in de 23e minuut op voorsprong tegen Gabon. Uit een strafschop maakte aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang in de 38e minuut gelijk. Beide ploegen lieten daarna flinke kansen op de overwinning liggen.

Bij Burkina Faso mocht Ajacied Bertrand Traoré in de 54e minuut invallen. In het openingsduel met Kameroen had hij nog een basisplaats.

Gabon moet zondag winnen van Kameroen om de kwartfinales te halen. Burkina Faso, dat eveneens twee punten heeft, speelt zondag tegen Guinee-Bissau (een punt). De nummers één en twee van de groep gaan door naar de kwartfinales.