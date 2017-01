Liverpool moeizaam naar vierde ronde

PLYMOUTH - Liverpool heeft woensdagavond moeizaam de vierde ronde bereikt van de FA Cup. De nummer drie van de Premier League versloeg Plymouth Argyle, dat uitkomt op het vierde profniveau in Engeland, met 1-0. Lucas Leiva maakte in de eerste helft het doelpunt. Divock Origi miste namens Liverpool in de slotfase nog een strafschop.

Liverpool kwam anderhalve week geleden op eigen veld niet verder dan 0-0 tegen de bescheiden club. Daardoor was een replay in Plymouth noodzakelijk. Coach Jürgen Klopp hield woensdagavond opnieuw diverse basisspelers aan de kant, onder wie middenvelder Georginio Wijnaldum.

Newcastle United schakelde Birmingham City uit (3-1). Matt Ritchie scoorde twee keer. Maikel Kieftenbeld werd bij City in de tachtigste minuut gewisseld.

Southampton versloeg Norwich City met 1-0. Shane Long trof doel in de extra tijd. Jordy Clasie speelde de gehele wedstrijd bij Southampton.