ANP Stekelenburg klaar voor rentree bij Everton

LIVERPOOL - Maarten Stekelenburg is volledig hersteld van zijn beenblessure en kan het doel van Everton weer gaan verdedigen. Wanneer hij precies zijn rentree maakt op het veld, liet trainer Ronald Koeman donderdag tijdens een persconferentie in het midden.

Door ANP - 19-1-2017, 16:43 (Update 19-1-2017, 16:43)

Stekelenburg, die zijn blessure een maand geleden had opgelopen tijdens de stadsderby met Liverpool, zat afgelopen weekend nog op de bank in het gewonnen duel met Manchester City (4-0). Toen was de 34-jarige keeper nog niet 100 procent fit. Volgens Koeman is hij dat nu wel. ,,We maken snel een beslissing wanneer we hem gaan inzetten.''

Everton speelt zaterdag in Londen tegen Crystal Palace. De ploeg van Koeman bezet op dit moment de zevende plaats in de Premier League.