Vroege aftocht dreigt voor Algerije

ANP Vroege aftocht dreigt voor Algerije

FRANCEVILLE - De Belgische bondscoach Georges Leekens krijgt Algerije niet op de rit in de Afrika Cup in Gabon. Na het tegenvallende gelijkspel in de eerste groepswedstrijd tegen Zimbabwe (2-2) volgde donderdag een teleurstellende nederlaag tegen Tunesië: 1-2. Een vroege uitschakeling dreigt voor Algerije, vooraf tot titelkandidaat benoemd.

Door ANP - 19-1-2017, 19:24 (Update 19-1-2017, 19:24)

De eerste helft gingen de teams redelijk gelijk op, maar bleef een doelpunt uit. Na rust sloeg Tunesië toe via defensieve blunders bij Algerije. De eerste goal viel na 50 minuten uit een voorzet vanaf de linkerkant door Youssef Msakni, die keurig in het eigen doel gewerkt werd door de Algerijnse verdediger en aanvoerder Aïssa Mandi.

Een klein kwartier later liep het helemaal fout voor Algerije. Verdediger Faouzi Ghoulam haalde de doorgebroken Tunesiër Wahbi Khazri onderuit in het strafschopgebied. Naïm Sliti benutte de toegewezen penalty feilloos.

Algerije deed in blessuretijd iets terug, maar de fraaie goal van Sofiane Hanni kwam te laat.