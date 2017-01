Senegal naar kwartfinales Afrika Cup

FRANCEVILLE - Senegal heeft zich donderdag als eerste land geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup in Gabon door ook zijn tweede groepswedstrijd te winnen. De Oost-Afrikanen zetten Zimbabwe opzij met 2-0.

Door ANP - 19-1-2017, 22:19 (Update 19-1-2017, 22:19)

De doelpunten vielen al vroeg in de wedstrijd: in de negende minuut maakte Liverpool-speler Sadio Mané de 1-0, vijf minuten later verdubbelde Henri Saivet de score. Senegal had in zijn eerste pouleduel Tunesië met eveneens 2-0 verslagen.

Bij Zimbabwe was er een basisplaats voor Marvelous Nakamba van Vitesse. Hij maakte de negentig minuten vol.

Algerije

Voor topfavoriet Algerije dreigt een vroege aftocht. De formatie van de Belgische bondscoach Georges Leekens incasseerde tegen Tunesië een pijnlijke nederlaag: 1-2. Na de 2-2 tegen Zimbabwe staat Algerije, met Afrikaans voetballer van het jaar Riyad Mahrez, onderaan in de poule met 1 punt.

Defensieve blunders bij Algerije leidden tot de goals van Tunesië. De eerste was een eigen doelpunt van de Algerijnse aanvoerder Aïssa Mandi, de tweede kwam uit een strafschop, toegewezen na een domme overtreding van Faouzi Ghoulam. Naïm Sliti benutte de toegewezen penalty feilloos.