ANP Duitsland wil EK voetbal van 2024

FRANKFURT - Duitsland wil het Europees kampioenschap van 2024 organiseren. De wereldkampioen heeft zich vrijdag officieel voor het evenement kandidaat gesteld.

Door ANP - 20-1-2017, 14:37 (Update 20-1-2017, 14:37)

De Duitse voetbalbond zal in maart tien mogelijke stadions aan de UEFA doorgeven. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke speelsteden pas volgend jaar september bekend worden. Stadions met een capaciteit van meer dan 30.000 plaatsen maken kans. De UEFA maakt in 2018 bekend wie het EK van 2024 mag houden.

Het EK van 2020 vindt in dertien landen plaats. In de Amsterdam ArenA worden dan drie groepswedstrijden en een achtste finale afgewerkt. De halve finales en finale zijn op Wembley in Londen.