Van den Brom weet niets van Maccabi Tel Aviv

ALKMAAR - John van den Brom weet naar eigen zeggen niets van interesse van Maccabi Tel Aviv. Vanuit Israël sijpelden berichten door dat de huidige trainer van AZ de voornaamste kandidaat is om Shota Arveladze op te volgen bij de club waarbij Jordi Cruijff als technisch directeur werkt. ,,Ik heb niets gehoord en mijn zaakwaarnemer ook niet'', zei Van den Brom vrijdag op de website van AZ.

Door ANP - 20-1-2017, 17:02 (Update 20-1-2017, 17:02)

De vijftigjarige Amersfoorter las vrijdagochtend dat Maccabi Tel Aviv hem binnen 48 uur zou willen presenteren als nieuwe trainer. ,,Ik werd er ook door verrast. Ik kan er niets mee. Dat is makkelijk om te zeggen, maar als er niets speelt, kan ik er ook niet anders op reageren. Het is niet aan de orde, dat heb ik de spelersgroep en staf ook verteld.'' Van den Brom focust zich naar eigen zeggen volledig op de thuiswedstrijd zaterdag tegen Sparta Rotterdam.

Het contract van Van den Brom in Alkmaar loopt komende zomer af. Onduidelijk is of de clubleiding met de hoofdtrainer verder wil. Voor 1 maart moet daar duidelijkheid over zijn.