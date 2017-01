Stoke City haalt spits weg bij WBA

STOKE-ON-TRENT - Stoke City heeft zich vrijdag versterkt met Saido Berahino. De Engelse spits, geboren in het Afrikaanse land Burundi, komt voor bijna 14 miljoen euro over van West Bromwich Albion. Berahino (23) had bij WBA weinig uitzicht op speeltijd.

Door ANP - 20-1-2017, 21:48 (Update 20-1-2017, 21:48)

De voormalige Engelse jeugdinternational was in het seizoen 2014-2015 nog topscorer van zijn club in de Premier League met veertien doelpunten. Na de komst van José Salomón Rondón raakte Berahino echter zijn basisplaats kwijt. Dit seizoen kwam hij slechts vier keer in actie in de Engelse competitie.

Bij Stoke City, de club van de Nederlanders Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay, hoopt Berahino zijn carrière een nieuwe impuls te geven. Hij ondertekende een contract voor 5,5 jaar bij de nummer negen van de Premier League.