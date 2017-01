Swansea City stunt op Anfield

LIVERPOOL - Swansea City heeft zaterdag voor een verrassing gezorgd in de Premier League. In het tweede duel onder de nieuwe coach Paul Clement won de ploeg met 3-2 bij Liverpool.

Door ANP - 21-1-2017, 15:34 (Update 21-1-2017, 15:34)

Swansea, nog zonder aankoop Luciano Narsingh, was kort na rust op voorsprong gekomen door een doelpunt van Fernando Llorente. Toen de Spanjaard enkele minuten later opnieuw scoorde, leek een stunt in de maak op Anfield. Maar Roberto Firmino bracht met treffers, de laatste op aangeven van Georginio Wijnaldum, de ploegen weer op gelijke hoogte. IJslander Gylfi Sigurdsson besliste het duel echter een kwartier voor tijd waardoor Swansea de laatste plaats op de ranglijst verliet.

Narsingh kampt nog met een kuitblessure. Ook Mike van der Hoorn en aanwinst Marvin Emnes ontbraken in het team van Clement, die wel een basisplaats had voor Leroy Fer. Liverpool staat nog derde maar moet vrezen dat Arsenal passeert op de ranglijst. De ploeg uit Londen speelt zondag tegen Burnley.