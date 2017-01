Egypte boekte eerste zege op Afrika Cup

PORT-GENTIL - Egypte heeft zaterdagavond zijn tweede duel in de Afrika Cup met 1-0 gewonnen van Oeganda. De zevenvoudig kampioen van de Afrika Cup heeft na twee wedstrijden vier punten en heeft in de laatste groepswedstrijd in Poule D tegen Ghana aan één punt genoeg om de kwartfinales te bereiken.

Door ANP - 21-1-2017, 22:11 (Update 21-1-2017, 22:11)

Het duel tussen Egypte en Oeganda in Port-Gentil in Gabon leek lang op een 0-0-gelijkspel uit te draaien. Een minuut voor het einde van de officiële speeltijd kreeg invaller Abdallah Saied aan de rechterkant de bal toegespeeld en kon ongehinderd hard binnenschieten.

Oeganda dat eerder eveneens met 1-0 van Ghana verloor is uitgeschakeld. Ghana had zich eerder op de dag via een zege op Mali geplaatst voor de kwartfinales.