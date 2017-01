Geen winnaar bij duel Excelsior en Eagles

ROTTERDAM - Het duel in de degradatiezone tussen Excelsior en Go Ahead Eagles heeft zondag geen winnaar opgeleverd: 1-1. Excelsior was het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar recht op de overwinning had de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag ook weer niet.

Het was Jarchinio Antonia die de wedstrijd openbrak door in de negende minuut vanaf de achterlijn de bal subtiel bij de tweede paal voor te geven. Daar kon de Spaanse Liverpool-huurling Pedro Chirivella vogelvrij binnenknikken en de Eagles op voorsprong zetten.

Excelsior, dat speelde zonder de geblesseerde topschutter Stanley Elbers, raakte niet in paniek na die treffer. De aangetrokken verdediger Jordy de Wijs bleek met zijn passes ook een offensieve troef. Aanvallers Terrel Ondaan, Fredy en vooral Nigel Hasselbaink kregen kansen, maar stonden niet op scherp of werden terug gevlagd voor buitenspel. Tot in de 27e minuut Kevin Vermeulen Rochdi Achenteh omspeelde en een mooie voorzet afleverde. Hasselbaink gleed de bal binnen.

Stootkracht

Hierna liet Excelsior zich terugzakken. Het ontbrak Eagles, door de schorsing van trainer Hans de Koning onder leiding van Harry Decheiver, aan stootkracht. Na rust poogden de gasten, zij het gedoseerd, iets aanvallender te spelen. Marcel Ritzmaier kwam met een verrassend afstandsschot en Elvis Manu had zijn ploeg op voorsprong moeten zetten, maar was oog in oog met keeper Warner Hahn onzorgvuldig.

In de slotfase hadden beide ploegen kansen om de winnende treffer te maken. De beste was voor Antonia die zijn inzet geblokt zag.

Door de puntendeling wacht Eagles nog steeds op de eerste uitzege van het seizoen.