ANP ADO neemt 'oude bekende' Fernandez op proef

DEN HAAG - Guyon Fernandez krijgt de kans een contract af te dwingen bij ADO Den Haag. De dertigjarige aanvaller uit Den Haag is vanaf dinsdag op proef bij de selectie van trainer Zeljko Petrovic. Fernandez moet tijdens de trainingen laten zien een directe versterking voor het dolende elftal te zijn.

Door ANP - 22-1-2017, 18:10 (Update 22-1-2017, 18:10)

De aanvaller debuteerde bijna tien jaar geleden bij ADO in het betaalde voetbal. Na elf wedstrijden in de hoofdmacht vertrok Fernandez naar Excelsior. Bij de Kralingers verdiende de trefzekere spits een contract bij Feyenoord, waarvoor hij in twee seizoenen zeven doelpunten maakte. Als huurling won Fernandez in 2014 met PEC Zwolle de KNVB-beker. In de met 5-1 gewonnen finale tegen Ajax nam hij twee treffers voor zijn rekening.

Fernandez speelde daarna voor NAC Breda en bij clubs in Australië en Oekraïne.