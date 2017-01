Griezmann redt punt voor Atlético in Bilbao

BILBAO - Antoine Griezmann heeft zondag een nederlaag van Atlético Madrid in Baskenland voorkomen. De Franse vedette knalde tien minuten voor tijd met een prachtig schot de gelijkmaker binnen tegen Athletic Bilbao: 2-2. De ploeg van trainer Diego Simeone staat op de vierde plaats in de Spaanse competitie, acht punten achter stadgenoot Real.

De verliezend finalist van de Champions League kwam in stadion San Mamés al vroeg op voorsprong via Koke, wiens voorzet zomaar in het doel belandde. Iñigo Lekue schoot Athletic Bilbao vlak voor rust langszij en de thuisploeg nam aan het begin van de tweede helft zelfs de leiding via Oscar De Marcos. Nadat een prachtige lob van Griezmann over de Baskische keeper was afgekeurd vanwege vermeend buitenspel, schoot de Fransman even later alsnog de 2-2 binnen.