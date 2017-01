Reza houdt alleen bal over aan hattrick

ANP Reza houdt alleen bal over aan hattrick

HEERENVEEN - Een hattrick maken en dan toch met lege handen blijven staan, dat overkwam Reza Ghoochannejhad zondag in Eindhoven. De Iraanse spits van sc Heerenveen was drie keer trefzeker tegen PSV, maar meer dan de wedstrijdbal leverde hem dat niet op (4-3). ,,Ik heb zo'n situatie ook nog niet vaak meegemaakt'', verzuchtte Ghoochannejhad. ,,Als je na 88 minuten met 3-2 voor staat en dan in één minuut twee goals tegen krijgt, gaat er zoveel door je heen.''

Door ANP - 22-1-2017, 19:59 (Update 22-1-2017, 19:59)

De Iraniër verdiende wel een plekje in de geschiedenisboeken. Hij werd de eerste speler van Heerenveen die een hattrick maakte in een competitieduel dat verloren ging. De laatste speler die drie doelpunten maakte in een eredivisiewedstrijd en toch verloor, was Ajacied Shota Arveladze in 2001 tegen Feyenoord (3-4). Databureau Gracenote zocht uit dat Ghoochannejhad de eerste Aziaat werd met een hattrick in de eredivisie.

De spits van Heerenveen scoorde vorige week tegen ADO Den Haag (2-0) ook al twee keer. Hij voert nu samen met Feyenoorder Nicolai Jørgensen de topscorerslijst aan, met beiden twaalf treffers.