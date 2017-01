'Loting WK voetbal 2018 in Kremlin'

ANP 'Loting WK voetbal 2018 in Kremlin'

MOSKOU - De loting voor de eindronde van het WK voetbal van 2018 zal plaatsvinden in het Kremlin. Dat heeft de vroegere minister van sport Vitali Moetko verklaard tegenover persbureau TASS.

Door ANP - 23-1-2017, 13:45 (Update 23-1-2017, 14:55)

,,We hebben het Kremlin voorgesteld als locatie voor de loting en de wereldvoetbalbond FIFA is daarmee akkoord gegaan'', liet Moetko, tegenwoordig een van de vicepremiers in het kabinet-Medvedev, weten.

De loting voor de groepen van het WK dat in de zomer van 2018 plaatsvindt, is op 1 december. In het Kremlin, aan het Rode Plein, zetelt de Russische regering.