ANP Besiktas met Babel naar koppositie

ALANYA - Besiktas heeft de koppositie in de Turkse competitie veroverd. De landskampioen won maandagavond met 4-1 bij Alanyaspor en passeert daarmee Basaksehir op de ranglijst. Besiktas heeft nu 41 punten. Dat zijn er twee meer dan Basaksehir dat zondag onderuit ging tegen Fenerbahçe en vijf meer dan Galatasaray.

Door ANP - 23-1-2017, 20:21 (Update 23-1-2017, 20:21)

Ryan Babel, die begin januari overkwam van Deportivo La Coruña, startte in de basis bij Besiktas. De dertigjarige voormalig Ajacied was met een snelle aanval verantwoordelijk voor de 2-0. Eerder had Cenk Tosun de bezoekers op 1-0 gezet. Via Ricardo Quaresma en voormalig PSV-speler Marcelo liep Besiktas verder uit. Wagner Love maakte het enige doelpunt voor Alanyaspor, waar Glynor Plet in de slotfase mocht invallen.