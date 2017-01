Tunesië bij laatste acht, Algerije naar huis

LIBREVILLE - Tunesië heeft maandag overtuigend de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt. In de afsluitende groepswedstrijd werd Zimbabwe in Libreville met 4-2 verslagen. Senegal, dat al zeker was van een plek bij de laatste acht, sloot af met een gelijkspel tegen Algerije: 2-2. Algerije begon het toernooi als favoriet, maar is nu al uitgeschakeld.

Door ANP - 23-1-2017, 22:03 (Update 23-1-2017, 22:05)

Senegal eindigde met zeven punten als eerste in de groep, Tunesië (dat donderdag Algerije met 2-1 versloeg) kwam uit op zes punten. Tegen hekkensluiter Zimbabwe was de spanning al snel verdwenen. Na 36 minuten stond het door doelpunten van Naim Sliti, Youssef Msakni en Taha Khenissi al 0-3. Knowledge Musona scoorde nog wel tegen, maar door een benutte strafschop van Wahbi Khazri was de stand bij rust al 1-4. Tunesië deed het in de tweede helft rustig aan. Tendai Ndoro verkleinde in de tweede helft de achterstand van Zimbabwe, waar Vitessespeler Marvelous Nakamba een basisplaats had, tot 2-4. Daar bleef het bij.

Algerije had alleen nog een kans om door te gaan als Tunesië zou verliezen. Het team van de Belgische trainer Georges Leekens verloor al snel de hoop bij het horen van de tussenstand. Islam Slimani maakte beide doelpunten, maar hij kan desondanks samen met landgenoot Riyad Mahrez terug naar hun Engelse werkgever Leicester City.

Tunesië stuit in de kwartfinales op Burkina Faso. Senegal neemt het op tegen Kameroen.