Zaalvoetballers onderuit tegen Rusland

ZWOLLE - De Nederlandse zaalvoetballers hebben maandag een oefenwedstrijd tegen Rusland verloren. Het team van bondscoach Max Tjaden ging in sporthal Landstede in Zwolle met 4-1 onderuit. Het doelpunt van Oranje kwam, bij een achterstand van vier doelpunten, op naam van Zakaria Amrani.

Door ANP - 23-1-2017, 22:41 (Update 23-1-2017, 22:41)

Beide ploegen nemen het dinsdag opnieuw tegen elkaar op in Zwolle. Nederland speelt in april 2018 het Europees kampioenschap in Wit-Rusland, dat een van de tegenstanders is in de groepsfase. Daarnaast nemen de zaalvoetballers het op tegen Italië en de winnaar van de voorrondepoule die bestaat uit Israël, Georgië, Schotland en Zwitserland.

Eerder in januari speelde Nederland twee oefenwedstrijden tegen Engeland. Die duels werden overtuigend, met 9-4 en 7-0, gewonnen.