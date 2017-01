Leekens weg bij Algerije na sof op Afrika Cup

LIBREVILLE - Georges Leekens heeft na een dienstverband van amper drie maanden ontslag genomen als bondscoach van Algerije. De gelouterde Belgische trainer trok dinsdag zijn conclusies na de vroegtijdige aftocht op het toernooi om de Afrika Cup in Gabon. De Algerijnse voetballers behoorden tot de favorieten voor de eindzege, maar ze moesten al na de groepsfase naar huis.

Door ANP - 24-1-2017, 11:16 (Update 24-1-2017, 11:16)

De ploeg van Leekens pakte slechts twee punten in drie wedstrijden. Een dag na het gelijkspel tegen Senegal (2-2) leverde de Belgische bondscoach zijn contract in. ,,In het belang van iedereen kies ik ervoor om te stoppen'', zei de 67-jarige Leekens, die eind oktober nog een contract tot 2019 ondertekende in Algerije. Kort daarvoor was hij ontslagen bij Lokeren.

Leekens had Algerije in 2003 ook al een tijdje onder zijn hoede, maar vertrok toen al snel vanwege privéredenen.