ANP Trainer Corini stapt alweer op bij Palermo

PALERMO - De Italiaanse voetbalclub Palermo moet op zoek naar een nieuwe trainer. Coach Eugenio Corini nam dinsdag ontslag, twee dagen nadat de nummer voorlaatst in de Serie A op eigen veld met 1-0 had verloren van Internazionale. Corini was pas sinds december in dienst bij de club van Sicilië.

Door ANP - 24-1-2017, 15:26 (Update 24-1-2017, 15:26)

Het was een besluit dat hem zeer deed, zei Corini. ,,Maar ik denk dat het nu de beste en meest logische keuze is.''

In de zeven wedstrijden onder Corini haalde Palermo slechts vier punten. De afgelopen drie duels gingen verloren. Eerder dit seizoen zaten Davide Ballardini en Roberto de Zerbi op de bank bij Palermo, een erkend trainerskerkhof in Italië: vorig seizoen versleet voorzitterPALERMO CORINI Maurizio Zamparini zeven trainers.