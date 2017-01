Voetballer Chery definitief naar China

LONDEN - Tjaronn Chery zet zijn loopbaan definitief voort in China. Zijn club Queens Park Rangers liet dinsdag weten dat de 28-jarige Nederlandse voetballer vertrekt naar het Chinese Guizhou Hengfeng Zhicheng.

Door ANP - 24-1-2017, 15:29 (Update 24-1-2017, 15:29)

Chery verruilde FC Groningen anderhalf jaar geleden voor Queens Park, dat op het op een na hoogste niveau in Engeland uitkomt. Hij stond daar nog tot de zomer van 2018 onder contract, maar wilde liever ingaan op een mooie aanbieding uit China. Over de hoogte van de afkoopsom is niets bekend gemaakt.

,,Tjaronn liet mij een paar weken geleden weten dat hij weg wilde. Toen hij hoorde van de interesse van Guizhou, was het duidelijk dat hij daar heen wilde. Het is jammer dat een speler met zijn kwaliteiten vertrekt, maar ik wil alleen spelers die voor Queens Park Rangers willen voetballen'', aldus manager Ian Holloway.