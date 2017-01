Sparta via strafschoppen naar halve finales

ANP Sparta via strafschoppen naar halve finales

VOLENDAM - Sparta heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De Rotterdamse eredivisieploeg versloeg dinsdagavond eerstedivisieclub FC Volendam na strafschoppen: 6-5. Na verlenging was de stand 1-1. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Sparta de laatste vier van de KNVB-beker heeft gehaald.

Door ANP - 24-1-2017, 23:37 (Update 24-1-2017, 23:45)

Het publiek in Volendam, waar opvallend veel vuurwerk voor nogal wat overlast zorgde, moest lang wachten op doelpunten. Thomas Verhaar leek Sparta in de 108e minuut naar de laatste vier te schieten. Binnen twee minuten was het dankzij Bert Steltenpool echter alweer gelijk.

De achtste ronde in de spannende strafschoppenreeks bracht de beslissing. Na de redding van doelman Roy Kortsmit op het schot van Rihairo Meulens knalde Sherel Floranus raak.

Sparta, met de geschorste hoofdcoach Alex Pastoor op de tribune, was aanvankelijk de betere ploeg. Met name aanvaller Paco van Moorsel, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Zakaria El Azzouzi, toonde echter te weinig scherpte in de afronding. Volendam was slechts sporadisch gevaarlijk. In de 28e minuut belandde de bal na een mislukte uitvoering van een vrije trap voor de voeten van Joey Veerman. Het schot van de middenvelder eindigde op de binnenkant van de paal.

Na de rust drong Volendam sterk aan. Doelman Kortsmit bleef in het Noord-Hollandse overwicht met moeite overeind. Een voorzet van Kees Kwakman belandde op de lat. Sparta kwam amper nog aan aanvallen toe. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd tikte Van Moorsel in kansrijke positie de bal voorlangs.

In de tweede verlenging leek Verhaar met een geplaatste schuiver Sparta naar de halve finales te schieten. Op aangeven van Veerman maakte Steltenpool snel weer gelijk. In de strafschoppenserie kreeg zowel Volendam als Sparta de kans om het af te maken. De eerste redding van Kortsmit en de rake trap van Floranus gaven uiteindelijk de doorslag.