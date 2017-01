Zieke Toornstra onzeker voor bekerduel

ANP Zieke Toornstra onzeker voor bekerduel

ROTTERDAM - Jens Toornstra kan donderdag mogelijk niet meespelen in de kwartfinale van het nationale bekertoernooi tegen Vitesse. De speler van Feyenoord is ziek en ontbrak daardoor woensdag op de afsluitende training van de koploper uit de eredivisie.

Door ANP - 25-1-2017, 14:14 (Update 25-1-2017, 14:14)

De griep bij Toornstra komt op een ongelegen moment. Trainer Giovanni van Bronckhorst mist in stadion Gelredome al zijn middenvelders Karil El Ahmadi en Tonny Vilhena. El Ahmadi bereikte dinsdag met Marokko de kwartfinales van de Afrika Cup en Vilhena is geschorst.

,,Andere spelers krijgen dus de kans'', bekeek Van Bronckhorst het woensdag op de persconferentie van de positieve kant. ,,We hebben een aantal opties voor het middenveld. Hoe we het in Arnhem gaan invullen, wordt donderdag duidelijk. Ik zie in dit team dezelfde honger om de beker te winnen als vorig seizoen. We zullen er vol voor gaan.''