ANP Van Dijk mogelijk lang aan de kant

SOUTHAMPTON - Virgil van Dijk is voorlopig uitgeschakeld door een enkelblessure. Volgens Britse media is de verdediger van Southampton mogelijk tot drie maanden uit de roulatie. Van Dijk blesseerde zijn enkel zondag tijdens de wedstrijd tegen Leicester City in de Premier League (3-0).

Door ANP - 25-1-2017, 16:01 (Update 25-1-2017, 16:01)

Southampton laat echter weten de ernst van de blessure nog steeds niet bepaald te hebben. ,,We wachten nog op de uitkomst van de scans voor we met zekerheid iets kunnen zeggen.''

Van Dijk was bezig aan een goed seizoen en stond in de belangstelling van enkele Engelse topclubs. De verdediger mist woensdag sowieso de return in de halve finale van de League Cup tegen Liverpool. Southampton krijgt vervolgens zaterdag Arsenal op bezoek in de FA Cup en speelt dinsdag in de competitie weer tegen Swansea City.

Ook voor het Nederlands elftal zou een zware blessure voor Van Dijk slecht uitkomen. Eind maart staat het WK-kwalificatieduel in en tegen Bulgarije op het programma.