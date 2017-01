Kalou stopt als international

ANP Kalou stopt als international

OYEM - Salomon Kalou heeft zijn afscheid bij de nationale voetbalploeg van Ivoorkust aangekondigd. De 31-jarige aanvaller wil plaatsmaken voor een nieuwe generatie voetballers.

Door ANP - 25-1-2017, 18:41 (Update 25-1-2017, 18:41)

Kalou werd dinsdag met Ivoorkust uitgeschakeld op de Afrika Cup. De titelverdediger verloor in de laatste groepswedstrijd van Marokko (0-1). Kalou speelde 92 interlands voor Ivoorkust. ,,We hadden beter verdiend'', vond Kalou die in 2006 de overstap van Feyenoord naar Chelsea maakte. ,,Ik ben erg teleurgesteld en voel mee met iedereen die van onze nationale ploeg houdt. Voor mij is de tijd aangebroken om afscheid te nemen.

Kalou staat tot aan het einde van het seizoen onder contract bij Hertha BSC.