Twente haalt Hooiveld binnen

ENSCHEDE - FC Twente heeft zich woensdag versterkt met Jos Hooiveld. De 33-jarige verdediger komt over van het Zweedse AIK Solna en tekende in Enschede een contract tot de zomer van 2018.

Door ANP - 25-1-2017, 21:05 (Update 25-1-2017, 21:05)

Hooiveld speelde eerder in Nederland voor sc Heerenveen en PEC Zwolle. De afgelopen jaren kwam hij onder meer uit voor Celtic, FC Kopenhagen, Southampton en Norwich City. De verdediger wilde graag terug naar eigen land. Hij klopte van de zomer aan bij FC Groningen, maar daar slaagde hij er niet in een contract af te dwingen.

Twente hapte wel toe. ,,Met Jos Hooiveld halen we een zeer ervaren verdediger in huis. We denken dat hij met zijn ervaring een goede rol kan vervullen in deze jonge groep'', aldus directeur Jan van Halst.