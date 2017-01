Salah schiet Egypte naar laatste acht

ANP Salah schiet Egypte naar laatste acht

PORT-GENTIL - Egypte heeft via een benauwde zege op Ghana de kwartfinales bereikt van de Afrika Cup in Gabon. De zevenvoudig kampioen won het derde en laatste groepsduel met 1-0. De winnende treffer kwam van de voet van Mohamed Salah. De middenvelder van AS Roma schoot raak vanuit een vrije trap.

Door ANP - 25-1-2017, 22:19 (Update 25-1-2017, 22:19)

Ghana was door zeges op Mali en Oeganda al zeker van een plek bij de laatste acht. Door de winst van Egypte ging het duel tussen Mali en Oeganda, dat in 1-1 eindigde, nergens meer om. Marokko is de tegenstander van Egypte in de kwartfinales, Ghana treft Democratische Republiek Congo.