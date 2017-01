Ben-Hatira weg vanwege banden jihadisten

BERLIJN - Darmstadt 98 heeft het contract met Aenis Ben-Hatira ontbonden. De Duitse voetbalclub besloot daar donderdag toe nadat duidelijk was geworden dat de middenvelder in het verleden banden heeft gehad met jihadisten.

Door ANP - 26-1-2017, 13:19 (Update 26-1-2017, 13:19)

De 28-jarige Ben-Hatira was bezig aan zijn eerste seizoen bij de hekkensluiter uit de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Ben-Hatira is geboren in Berlijn en heeft zowel een Duits als Tunesisch paspoort. Hij kwam uit voor Duitse nationale jeugdelftallen, maar koos er later voor om voor het Tunesische elftal te voetballen.

De organisatie waar het om gaat is Ansaar International, een organisatie die in Duitsland in verband wordt gebracht met extremisme. Ben-Hatira voetbalde eerder bij Hamburger SV en Hertha BSC.