Bosz houdt El Ghazi buiten selectie

ANP Bosz houdt El Ghazi buiten selectie

AMSTERDAM - Anwar El Ghazi speelt zondag niet mee met Ajax tegen ADO Den Haag. Volgens trainer Peter Bosz is de buitenspeler, die donderdag ook niet meetrainde met de selectie, te veel bezig met de concrete interesse van Lille.

Door ANP - 26-1-2017, 14:47 (Update 26-1-2017, 15:31)

De Ajax-trainer zei op de persconferentie na de training dat de transfer in zo'n vergevorderd stadium is, dat hij het niet verstandig acht hem op te stellen.

El Ghazi, die in zijn eentje een binnentraining afwerkte, is zo goed als akkoord met de Franse club. De transfer kan worden afgerond als Lille voldoet aan de transfersom en de gewenste betalingstermijnen van de huidige nummer twee van de eredivisie. Mocht een transfer afketsen, dan is El Ghazi volgende week gewoon weer onderdeel van de selectie, verzekerde Bosz.

Abdelhak Nouri brak vorige week tijdens een oefenwedstrijd tussen Jong Ajax en Atletico Madrid twee middenhandsbeentjes en trainde donderdag apart met de fysiotherapeut. Václav Cerny is ook op de weg terug. De Tsjechische buitenspeler liet donderdag de partijvormen nog aan zich voorbijgaan.