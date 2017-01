Vrouwencoach Ajax na dit seizoen weg

AMSTERDAM - Ed Engelkes vertrekt na dit seizoen als trainer van het vrouwenelftal van Ajax. Het aflopende contract van de 53-jarige coach wordt niet verlengd, meldde Ajax donderdag. Engelkes is sinds de oprichting van de vrouwentak in 2012 coach van het elftal.

Door ANP - 26-1-2017, 16:26 (Update 26-1-2017, 16:26)

Onder Engelkes won Ajax in 2014 de KNVB-beker. Dit seizoen staat de formatie boven aan in de eredivisie. Desondanks vindt Ajax het tijd dat er een nieuw gezicht voor de groep komt. ,,Ed heeft goed en belangrijk werk verricht voor ons vrouwenvoetbal'', aldus directeur Marc Overmars. ,,Hij was er vanaf het begin bij betrokken en wij zijn tevreden over hoe hij zijn werk heeft gedaan en nog steeds doet. Het zou mooi zijn als we aan het einde van dit seizoen afscheid van hem kunnen nemen met een kampioenschap.''