Watford haalt Franse spits Niang

WATFORD - Watford FC heeft de selectie versterkt met M'Baye Niang. De 22-jarige spits uit Frankrijk komt per direct over van AC Milan, waar hij niet op een basisplaats kon rekenen. Niang maakt het seizoen op huurbasis af bij de ploeg uit de Engelse Premier League, waarna Watford de optie heeft om hem definitief over te nemen.

Door ANP - 26-1-2017, 18:47 (Update 26-1-2017, 18:47)

De aanvaller is de derde winterse versterking voor de ploeg van verdediger Daryl Janmaat en aanvaller Nordin Amrabat. Eerder werden spits Mauro Zarate en middenvelder Tom Cleverly al gestrikt door de huidige nummer veertien van Engeland.