Vitesse zet Feyenoord uit bekertoernooi

ARNHEM - Feyenoord kan de 'dubbel' dit seizoen vergeten. De koploper van de eredivisie liet zich donderdag in de kwartfinales van het bekertoernooi afbluffen door Vitesse: 2-0. Guram Kashia en Adnane Tighadouini zorgden ervoor dat de geel-zwarte brigade uit Arnhem voor het eerst sinds 2001 weer bij de laatste vier zit.

Door ANP - 26-1-2017, 22:43 (Update 26-1-2017, 22:53)

Zo vloog na PSV (tweede ronde) en Ajax (achtste finale) ook de derde club uit de traditionele top drie al het bekertoernooi uit. Natuurlijk wilde Feyenoord de vorig jaar veroverde KNVB-beker dit seizoen graag opnieuw winnen. Maar het behalen van de landstitel, waar Rotterdam al deze hele eeuw naar smacht, is veel belangrijker. Trainer Giovanni van Bronckhorst zette ook daarom Dirk Kuijt op de bank. De 36-jarige aanvoerder kreeg rust, want zondag wacht NEC al weer voor de competitie in De Kuip.

Zodoende zag het Rotterdamse middenveld er heel anders uit dan voor de winterstop. Naast Kuijt ontbraken ook Tonny Vilhena (geschorst) en Karim El Ahmadi, die met Marokko nog steeds meedoet aan de Afrika Cup. Jens Toornstra kreeg daarom gezelschap van Renato Tapia en Simon Gustafson. De Zweedse schaduwspits stond pas voor het eerst dit seizoen aan de aftrap in de hoofdmacht. Veel indruk kon Gustafson niet maken, zoals heel Feyenoord mat speelde. Vitesse straalde wel de absolute wil om te winnen uit en kreeg loon naar werken.

Onder druk

De grootste kans voor Feyenoord uit de eerste helft kwam uit een vrije trap van Steven Berghuis, wiens schot van 25 meter uit de hoek werd getikt door keeper Eloy Room. Aan de andere kant stuitte Maikel van der Werff op Brad Jones. Met Nathan voor Julian Calor gooide Vitesse na rust de schroom van zich af. De Braziliaanse schaduwspits voorzag de ploeg van Henk Fraser van nog meer aanvallende impulsen, waardoor Feyenoord onder druk kwam te staan.

Uit een hoekschop van Tighadouini kopte aanvoerder Kashia tien minuten na rust de 1-0 binnen. Vijf minuten later verdubbelde Tighadouini zelf de voorsprong, uit een snelle uitbraak van de thuisclub. Feyenoord wist zich daarna niet meer op te richten, waardoor Vitesse zich bij Sparta Rotterdam, SC Cambuur en AZ schaarde in de halve finales.