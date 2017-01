ManUnited naar finale League Cup

HULL - Manchester United heeft zich donderdag ten koste van Hull City geplaatst voor de finale van de League Cup. De ploeg van coach José Mourinho verloor in Hull met 2-1, maar had het eerste duel al met 2-0 gewonnen. In de finale is Southampton de tegenstander. Die wedstrijd wordt op 26 februari gespeeld op Wembley.

Door ANP - 26-1-2017, 22:45 (Update 26-1-2017, 22:45)

De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong via Tom Huddlestone. Die schoot een makkelijk gegeven strafschop binnen. Na dik een uur spelen kwam Manchester United via Paul Pogba op gelijke hoogte. De middenvelder punterde de bal van dichtbij binnen. Oumar Niasse bezorgde Hull vijf minuten voor tijd de zege, maar dat was niet voldoende om door te mogen.

Daley Blind maakte bij ManUnited geen deel uit van de wedstrijdselectie, Timothy Fosu-Mensah zat het hele duel op de bank.