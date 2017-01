Van Wolfswinkel ruikt unieke kans met Vitesse

ANP Van Wolfswinkel ruikt unieke kans met Vitesse

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel beseft dat Vitesse een uitgelezen kans heeft om voor het eerst de KNVB-beker te winnen. ,,Als we van Feyenoord kunnen winnen, kunnen we ook van Sparta, Cambuur en AZ winnen'', zei de spits van de Arnhemse club donderdag in de Gelredome, waar Vitesse in de kwartfinale Feyenoord versloeg (2-0). ,,We weten dat al veel grote teams eruit liggen. We hebben een unieke kans om met Vitesse een prijs te pakken, dat gevoel leeft heel sterk.''

Door ANP - 26-1-2017, 23:44 (Update 26-1-2017, 23:44)

Volgens Van Wolfswinkel was Vitesse de koploper van de eredivisie op basis van inzet en wilskracht de baas. ,,In onze kleedkamer kan bijna niemand meer lopen, iedereen heeft echt alles gegeven. We wisten dat Feyenoord een paar sterke spelers miste op het middenveld. En bij hen ligt de focus wellicht ook wat meer op kampioen worden. Wij zitten niet in de positie om ons nu puur op de beker te focussen, we willen in de competitie ook de play-offs om Europees voetbal halen. Maar we zijn in de beker wel een heel eind op weg om iets unieks te presteren.''