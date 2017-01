Vitesse naar Sparta voor halve finale beker

ARNHEM - Vitesse is donderdag tijdens de loting voor de halve finales van de KNVB-beker gekoppeld aan Sparta Rotterdam. De club uit Arnhem speelt niet voor eigen publiek maar gaat op bezoek naar het Kasteel. De andere halve eindstrijd gaat tussen AZ en SC Cambuur. Dit duel wordt in Alkmaar afgewerkt.

Door ANP - 26-1-2017, 23:56 (Update 26-1-2017, 23:56)

Vitesse bereikte donderdag de halve finales door een zege op Feyenoord (2-0). Sparta won dinsdag al na strafschoppen van Volendam, na een gelijke stand na verlenging (1-1). SC Cambuur stuntte woensdag ook na strafschoppen tegen FC Utrecht. AZ bleef SC Heerenveen de baas (1-0).

De halve finales worden op 28 februari, 1 maart of 2 maart afgewerkt. De finale is op 30 april in De Kuip. De winnaar van het duel tussen AZ en Cambuur mag dan het thuisshirt dragen.