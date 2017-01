FC Twente bindt broers Jensen en Oosterwijk

ENSCHEDE - FC Twente heeft vrijdag drie talenten voor langere tijd aan zich gebonden. De club uit Enschede verlengde de contracten van de Finse broers Richard en Fredrik Jensen tot medio 2020. Spits Jari Oosterwijk ligt nu ook nog drie jaar vast bij de Tukkers.

27-1-2017

De drie talenten komen allemaal uit de eigen voetbalacademie van FC Twente. Oosterwijk (21) debuteerde eind 2014 al in de hoofdmacht. De spits maakte in 29 eredivisieduels vijf doelpunten, in de Jupiler League was hij negentien keer trefzeker voor Jong FC Twente. Van de broers Jensen maakte de jongste, Fredrik, dit seizoen zijn debuut. De negentienjarige middenvelder kwam al tien keer in actie in de eredivisie. Broer Richard (20) zit bij de beloften en wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal.