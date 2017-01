Darri verkiest Heracles boven FC Twente

ANP Darri verkiest Heracles boven FC Twente

ALMELO - Brahim Darri heeft zijn aflopende contract bij Heracles Almelo vrijdag met twee jaar verlengd. De 22-jarige aanvaller verkiest een langer verblijf in Almelo boven een vertrek naar 'buurman' FC Twente, dat interesse had en naar verluidt ook een oriënterend gesprek voerde met Darri. ,,Maar ik wil graag hier blijven en zie voldoende mogelijkheden om me bij Heracles verder te ontwikkelen'', zei de Amersfoorter vrijdag.

Door ANP - 27-1-2017, 18:44 (Update 27-1-2017, 18:44)

Darri speelde eerder bij Vitesse en op huurbasis voor De Graafschap. Sinds vorig seizoen is de aanvaller een vaste waarde bij Heracles, waarmee Darri zich toen plaatste voor Europees voetbal. Dit seizoen kwam hij veertien keer in actie voor de ploeg van trainer John Stegeman en maakte hij twee doelpunten.

Vitesse verzekerde zich vrijdag langer van Mitchell van Bergen. De zeventienjarige aanvaller verlengde zijn contract tot medio 2020. Van Bergen werd eind 2015 de jongste debutant ooit in de hoofdmacht van Vitesse. Hij kwam dit seizoen al dertien keer in actie voor de ploeg van Henk Fraser.