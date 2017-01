Koploper VVV-Venlo ruim langs FC Oss

OSS - Koploper VVV-Venlo heeft vrijdagavond in de Jupiler League de vijfde zege op rij behaald. De Limburgse ploeg, die op 14 oktober voor de laatste keer verloor in de eerste divisie (2-0 bij Fortuna Sittard), versloeg FC Oss in Brabant met 3-0. Ook de twee achtervolgers Jong Ajax en FC Volendam pakten drie punten, zij het wat minder uitbundig.

Door ANP - 27-1-2017, 22:01 (Update 27-1-2017, 22:20)

Nummer twee Jong Ajax won met 2-1 bij FC Den Bosch. De Amsterdamse ploeg komt bij winst maandag op eigen veld in de inhaalwedstrijd tegen Almere City FC op vier punten van VVV. FC Volendam won met 1-0 bij Telstar. De Noord-Hollandse ploeg staat op acht punten van de lijstaanvoerder.

MVV verspeelde op eigen veld dure punten tegen NAC Breda: 1-1. De achterstand op provinciegenoot VVV liep daardoor op tot negen punten.

Lang

VVV wachtte in Oss, waar topscorer Tom Boere (24 treffers) bij de thuisploeg deze keer droog bleef staan, na de openingstreffer van Joey Sleegers in de 24e minuut relatief lang om het duel te beslissen. Met twee doelpunten in de slotfase beleefde Vito van Crooy een succesvolle invalbeurt.

Jong Ajax keek door een goal van Stefano Beltrame bij de rust tegen een achterstand aan in Den Bosch (1-0). Na de pauze zorgden Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui alsnog voor een overwinning.

FC Volendam dankte de benauwde zege bij Telstar aan Joey Veerman, die in de 26e minuut scoorde. MVV leek in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda na de treffer van Patrick Nkoyi in de 76e minuut op weg naar de overwinning. In de laatste minuut bracht MVV-verdediger Leroy Labylle met een ongelukkige terugspeelbal in eigen doel de gelijkmaker op zijn naam. Daardoor bleef de nieuwe NAC-trainer Stijn Vreven ook in zijn derde wedstrijd (zeven punten) ongeslagen.