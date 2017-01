Invaller Haye vooral moe van het juichen

ANP Invaller Haye vooral moe van het juichen

TILBURG - Thom Haye had vrijdag slechts een paar minuutjes nodig om uit te groeien tot de held van Willem II. De middenvelder mocht in de 87e minuut eindelijk invallen van trainer Erwin van de Looi en bezorgde de Tilburgers diep in blessuretijd de winst op Sparta Rotterdam (3-2). ,,Ik ben vooral moe van het juichen, niet zozeer van de wedstrijd'', zei Haye met een brede grijns.

Door ANP - 27-1-2017, 22:47 (Update 27-1-2017, 22:47)

De middenvelder hoorde het Tilburgse publiek fluiten toen hij in het veld kwam voor topschutter Fran Sol. ,,Maar volgens mij was dat niet persoonlijk naar mij toe. Ik denk dat ze vooral ontevreden waren dat hij werd gewisseld. Het enige wat ik kon doen, was vol gaan in de minuten die ik had. Nou, dat is wel gelukt'', zei Haye droog.

Van de Looi had een duidelijke verklaring waarom hij juist topschutter Sol in de slotfase naar de kant haalde. ,,Fran speelde in de laatste tien minuten elke bal naar de verkeerde kleur. Dan kan je heel star vasthouden aan je topschutter of iemand met frisse energie brengen. En ik ben ervoor aangesteld om de juiste keuzes te maken. Als het dan zo valt, heb je misschien wel een gouden pik. Een veel beter moment om te scoren is er niet.''