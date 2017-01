Lazio laat zich verrassen door Chievo

ROME - Lazio is zaterdag in de Italiaanse voetbalcompetitie tegen de zesde nederlaag van het seizoen aangelopen. De huidige nummer vier uit de Serie A liet zich in eigen stadion verrassen door het veel lager geklasseerde Chievo: 0-1.

Door ANP - 28-1-2017, 20:00 (Update 28-1-2017, 20:00)

Aanvaller Roberto Inglese maakte in de laatste minuut het enige doelpunt. De Nederlander Jonathan de Guzman was toen al gewisseld bij Chievo. Bij Lazio vormden Stefan de Vrij en Wesley Hoedt het centrale verdedigingsduo. Oud-Ajacied Ricardo Kishna bleef op de reservebank.

Internazionale kan later op zaterdag de vierde plaats van Lazio overnemen. Hekkensluiter Pescara moet dan wel worden verslagen. Chievo steeg door de zege van de dertiende naar de tiende plaats.