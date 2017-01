Zevende zege op rij voor Internazionale

MILAAN - Internazionale is in de Italiaanse voetbalcompetitie naar de vierde plaats gestegen. Het elftal van trainer Stefano Piolo behaalde zaterdag de zevende overwinning op rij in de Serie A. Tegen hekkensluiter Pescara won Inter met 3-0.

Door ANP - 28-1-2017, 22:55 (Update 28-1-2017, 22:55)

De laatste nederlaag van Inter was begin december tegen Napoli. Vervolgens versloeg Inter Genoa (2-0), Sassuolo (0-1), Lazio (3-0), Udinese (1-2), Chievo (3-1), Palermo (0-1) en dus Pescara.

Danilo D'Ambrosio opende zaterdag halverwege de eerste helft de score voor Inter. Kort voor rust kwam het tweede doelpunt op naam van Joao Mario. In de tweede helft scoorde ook Eder nog.

Inter profiteerde van de nederlaag van Lazio (0-1 tegen Chievo) en nam de vierde plek over. De Milanezen hebben 42 punten, nog maar zes minder dan Juventus. De koploper speelde wel twee duels minder. Juventus gaat zondag op bezoek bij Sassuolo.