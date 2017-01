Mainz leent Bojan Krkic van Stoke

MAINZ - De Duitse voetbalclub Mainz 05 heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Bojan Krkic. Mainz huurt de speler van het Engelse Stoke City. De 26-jarige aanvaller stond van 2007 tot 2011 onder contract bij FC Barcelona. Daarna voetbalde hij voor AS Roma, AC Milan en Ajax om in 2014 in Engeland te belanden.

Door ANP - 29-1-2017, 12:26 (Update 29-1-2017, 12:26)

Dit seizoen kwam Bojan, zoals hij doorgaans wordt genoemd, bij Stoke tot drie doelpunten in negen optredens.