Vitesse huurt middenvelder Ali van Chelsea

ARNHEM - Mukhtar Ali speelt de rest van dit seizoen bij Vitesse. De Arnhemmers huren de negentienjarige middenvelder van Chelsea, waar hij bij de beloften speelde.

Door ANP - 29-1-2017, 15:19 (Update 29-1-2017, 15:19)

De in Somalië geboren Ali is Engels jeugdinternational. Chelsea nam de speler op jonge leeftijd over van Leyton Orient. Na Alexander Büttner is Ali, vervanger van de vertrokken Sheran Yeini, de tweede tussentijdse versterking voor Vitesse.

,,Met Mukhtar hebben we die positie op het middenveld weer dubbel bezet. We hebben bewust gekozen voor een huurconstructie. Juist ook om ruimte en flexibiliteit te laten voor beloftenspelers die op de deur kloppen bij de A-selectie'', aldus Mo Allach, technisch directeur van Vitesse.