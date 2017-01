Juventus loopt uit op AS Roma

SASSUOLO - Juventus heeft zondag op weg naar de zesde achtereenvolgende landstitel in de Italiaanse voetbalcompetitie goede zaken gedaan. Het elftal van trainer Massimiliano Allegri won de uitwedstrijd tegen Sassuolo met 2-0. Achtervolger AS Roma ging bij Sampdoria met 3-2 onderuit en zag de achterstand op de koploper tot vier punten oplopen. Juventus heeft bovendien een duel minder gespeeld.

Door ANP - 29-1-2017, 17:08 (Update 29-1-2017, 17:44)

Gonzalo Higuain en Sami Khedira maakten in de eerste helft de doelpunten voor Juventus, dat het na de pauze rustiger aan kon doen.

Voor Roma leek er lange tijd niet zoveel aan de hand. Edin Dzeko bracht het elftal van Kevin Strootman, die de hele wedstrijd meedeed, in de 66e minuut op voorsprong: 1-2. Patrik Schick maakte in de 71e minuut gelijk en twee minuten later bezorgde Luis Muriel thuisclub Sampdoria de overwinning.

AC Milan

Udinese bezorgde AC Milan de zesde nederlaag van het seizoen. Giacomo Bonaventura bracht Milan na acht minuten op voorsprong. Cyril Thereau maakte in de 31e minuut gelijk. De winnende treffer kwam na rust op naam Rodrigo De Paul. AC Milan blijft zevende met 37 punten, Udinese heeft nu 28 punten.

Diego Falcinelli bezorgde Crotone onderin de Serie A met drie doelpunten een belangrijke overwinning op Empoli: 4-1.