ANP Nice terug aan kop in Frankrijk

NICE - Nice heeft zich zondag weer aan kop van de Franse competitie genesteld. De ploeg van trainer Lucien Favre versloeg Guingamp in de eigen Allianz Riviera met 3-1, mede dankzij een doelpunt van Mario Balotelli. De Italiaanse spits tekende kort voor tijd voor de beslissende derde treffer.

Door ANP - 29-1-2017, 17:10 (Update 29-1-2017, 17:10)

Bij rust stond Nice al met 2-0 voor, door doelpunten van Alassane Pléa en Jean Michel Seri. Jimmy Briand bracht de spanning terug in de wedstrijd door na een uur de aansluitingstreffer te maken, maar het slotakkoord was voor Balotelli, die zijn negende doelpunt van het seizoen maakte.

De ploeg uit het zuiden van Frankrijk gaat nu aan kop in de Ligue 1 met 49 punten uit 22 wedstrijden. De twee concurrenten AS Monaco (48 punten) en Paris Saint-Germain (45) treffen elkaar zondagavond in Parijs.