Bosz hoopt nog op buitenspeler

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz hoopt nog altijd dat Ajax zich snel versterkt met een buitenspeler. ,,Dat is wel de bedoeling'', zei hij zondag na de zege van zijn ploeg op ADO Den Haag (3-0). ,,Maar nogmaals, het moet wel kwaliteit zijn wat we halen. Want anders doen we het niet. Ik heb iedere dag contact met Marc Overmars en weet wat er speelt. Het is even afwachten.''

Door ANP - 29-1-2017, 17:27 (Update 29-1-2017, 17:27)

Ajax zit dun in de buitenspelers nu Anwar El Ghazi op het punt staat bij Lille te tekenen. ,,Maar Traoré komt over een week terug van de Afrika Cup en Cerny is weer bijna helemaal fit'', zei Bosz. ,,Daarbij hebben we Justin Kluivert erbij gekregen. Ik heb opnieuw van hem genoten. Hij speelde erg onbevangen en was een paar keer heel erg gevaarlijk.''

Ajax probeerde vorige week vergeefs de Braziliaanse jeugdinternational David Neres aan te trekken. Volgens Braziliaanse media wil São Paulo maar liefst 20 miljoen euro ontvangen voor het talent. Beide clubs hebben tot woensdag de tijd om tot elkaar te komen. Daarna gaat de transfermarkt weer op slot.