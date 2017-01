Manchester United naar volgende ronde FA Cup

MANCHESTER - Manchester United is door naar de volgende ronde van de FA Cup. Op het eigen Old Trafford won United, met de Nederlandse verdediger Timothy Fosu-Mensah in de basis, eenvoudig van Wigan Athletic: 4-0.

Door ANP - 29-1-2017, 19:08 (Update 29-1-2017, 19:08)

De bezoekers, met Yanic Wildschut als invaller, begonnen goed aan de wedstrijd en drongen brutaal aan. Toch was het Marouane Fellaini die United vlak voor rust op voorsprong schoot. In de tweede helft liep de ploeg van manager José Mourinho door doelpunten van Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan en Bastian Schweinsteiger uit naar een comfortabele overwinning.

Schweinsteiger begon voor het eerst sinds 386 dagen weer in de basis. De laatste keer dat de routinier scoorde was op het EK 2016, toen hij namens Duitsland tegen Oekraïne scoorde. Daley Blind zat de hele wedstrijd op de bank.