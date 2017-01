Van Bronckhorst rekent op Elia tegen Twente

ROTTERDAM - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord rekent volgende week in de uitwedstrijd tegen FC Twente 'gewoon' weer op Eljero Elia. Hij moest de linksbuiten zondag al halverwege het gewonnen competitieduel met NEC (4-0) wisselen. ,,Zijn hamstring werd stijf, daarom hebben we Eljero uit voorzorg gewisseld. Gelukkig is er geen schade te zien, volgens mij waren we er op tijd bij'', aldus Van Bronckhorst.

Door ANP - 29-1-2017, 20:04 (Update 29-1-2017, 20:04)

Elia vertolkte in de eerste helft een hoofdrol. Hij bereidde de openingstreffer van Steven Berghuis voor en tekende zelf kort voor rust terwijl hij al zichtbaar last had van zijn hamstring, voor de 2-0. In de slotfase van de wedstrijd voerde Nicolai Jørgensen de score op naar 4-0. ,,NEC moest komen om nog iets uit de wedstrijd te halen, daardoor werden de ruimtes groot. We hebben daar in de eindfase van geprofiteerd'', zei Van Bronckhorst.

De Rotterdamse trainer vond dat zijn elftal zich had gerevancheerd voor de bekernederlaag donderdag bij Vitesse (2-0). ,,Het beste antwoord dat je kan geven, is daarna zelf winnen. Dat hebben we goed gedaan.''